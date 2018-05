Casablanca: « Moul Triporteur » a-t-il reçu de l’argent de la DGSN?

Hammouchi a présenté des excuses officielles au nom de tous les éléments de la DGSN, à la victime pour l’agression physique et verbale qu’il a subie de la part de l’agent. Ce dernier a été suspendu de ses fonctions et passera en Conseil de discipline.

Rappelons que le patron de la DGSN a reçu le 26 mai le conducteur du triporteur suite à la vidéo qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux le montrant en train de supplier un officier de police et lui embrasser les pieds à cause d’une contravention.

« La valeur des excuses qui m’ont été présentées par Mr. Abdellatif Hammouchi dépassent tout soutien financier. Il a vengé ma dignité et s’est excusé au nom de toute la DGSN. Que demander de plus? », a-t-il confié à Le Site Info. En revanche, Khalid a ajouté qu’un militant associatif lui a rendu visite à son domicile et lui a offert une somme d’argent pour l’aider.