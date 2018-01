Casablanca: l’état de santé de Latifa est inquiétant (VIDEO)

Si Latifa a assuré que son père lui a rendu visite à la clinique, Amina n’en croit pas un mot à cause, selon elle, de son état psychologique si préoccupant. «Elle est traumatisée. On n’est pas certain que son père soit venu. Son imagination peut lui jouer des tours», a-t-elle tenu à préciser.

