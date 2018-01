Casablanca: les taxis furieux contre Uber et Careem (VIDEO)

Ce n’est pas la première fois que les taxis casablancais haussent le ton contre les VTC à cause, selon eux, de la concurrence déloyale, utilisant des moyens pour le moins illégaux pour faire « dégager « les deux entreprises. Plusieurs chauffeurs d’Uber et de Careem ont en effet été molestés, voire tabassés dans certains cas, par des chauffeurs de taxis.

Les chauffeurs de petits et grands taxis à Casablanca poursuivent la guerre contre les voitures de transport avec chauffeur (VTC) Uber et Careem. Mercredi matin, des dizaines de chauffeurs ont organisé un convoi à partir du centre-ville vers le Palais royal des Habous pour exiger le départ des deux sociétés. Ils ont été bloqués au niveau de Laqriaâ après l’intervention des autorités interdisant le convoi.