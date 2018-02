Casablanca: les caméras de la Cour d’appel piègent un escroc notoire

Un piège a alors été tendu à l’escroc et, grâce aux caméras de vidéosurveillance de la Cour d’appel, il a été interpellé et confronté au témoignage de sa victime à laquelle il avait réussi à soutirer une somme de plus de 10.000 DH. Le journal précise que le procureur général, Najib Bensami, qui a donné ses instructions pour appréhender le présumé coupable, est entré en fonction il y a à peine quelques semaines, pour succéder à Alhassan Matar dont l’âge de la retraite avait sonné.

