Casablanca: le roi lance un projet social à Lahraouiyine

D’une capacité d’accueil de 48 personnes (24 hommes /24 femmes), le futur Centre devra participer à la lutte contre la mendicité et le vagabondage des personnes âgées dans la ville de Casablanca, favorisant ainsi l’insertion sociale des bénéficiaires, leur épanouissement et l’amélioration de leurs conditions de vie.

