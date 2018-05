Casablanca: le projet lancé par le roi à Aïn Chock

Le roi Mohammed VI a procédé, ce jeudi à l’arrondissement Ain Chock à Casablanca, au lancement des travaux de construction d’un Centre de soins de santé primaires, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un coût global de 6 millions de dirhams.

Faisant partie intégrante du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat 2016-2020, ce Centre vise à favoriser l’accès des personnes démunies à des prestations sanitaires de proximité et de qualité, à accélérer les interventions en cas d’urgence médicale, et à lutter contre l’irrégularité du suivi médical périodique qui pourrait aggraver les cas des personnes souffrant de maladies chroniques.

Sa réalisation entre dans le cadre d’un programme d’action mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et destiné à soutenir le secteur médical national par le biais de programmes de proximité qui viennent conforter l’offre existante et de mécanismes novateurs qui s’adressent aux personnes en situation de précarité.

Le deuxième du genre à être réalisé par la Fondation au niveau de la ville de Casablanca, après celui inauguré par le Souverain en juin 2017 au niveau de l’arrondissement Sidi Othmane, le Centre de soins de santé primaires d’Ain Chock desservira une population de plus de 70.000 habitants issus des milieux défavorisés.

Cet établissement sanitaire de niveau 2 sera réalisé dans un délai de 12 mois sur un terrain de 739 m2 et mettra à la disposition de la population locale des services de proximité de prise en charge des situations d’urgence, des pathologies chroniques, et de soins curatifs et préventifs. Les bénéficiaires auront ainsi accès à une offre de soins multidisciplinaire intégrée, couvrant le traitement des maladies chroniques ainsi que la santé de la mère et de l’enfant.

Il disposera, à cet effet, de salles de consultations (médecine générale, cardiologie, néphrologie, endocrinologie, ophtalmologie, santé mère-enfant), de soins d’urgence, de soins bucco-dentaires, de vaccination, d’un espace d’éducation nutritionnelle, d’un hôpital de jour, et d’un laboratoire.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé, le Conseil régional de Casablanca-Settat, le Conseil préfectoral de Casablanca et l’Initiative nationale pour le développement humain, le futur Centre vient conforter les différentes actions menées par la Fondation au niveau de la région de Casablanca-Settat, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.