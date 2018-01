Casablanca: le faux taximan qui s’en prenait aux femmes a été arrêté

Les investigations menées à ce sujet, appuyées par l’expertise technique, ont permis l’arrestation des trois mis en cause et la saisie de la voiture utilisée dans ces actes criminels, ainsi que de certains objets volés, ajoute le communiqué. Les investigations ont également révélé que les trois individus interpellés se servaient d’une voiture de même peinture utilisée par les grands taxis en vue de faire piéger les victimes, notamment les femmes, et les voler par la suite, explique la DGSN.

