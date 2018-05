Casablanca: l’après-M’dina Bus toujours flou

Exit « M’dina bus »! Place à de nouvelles sociétés qui vont rivaliser pour obtenir le pactole des transports urbains de la métropole! Dans ce cadre, la commune met au point les dernières retouches de ce projet de rénovation des bus casablancais, rapporte le site Hespress.

Aussi, le maire de la capitale économique, le PJDiste Abdelaziz Ammari, a-t-il annoncé, lors d’une réunion tenue au siège de la Région Casablanca-Settat, que le cahier des charges est sur le point d’être fin prêt pour être soumis aux sociétés intéressées par cet appel d’offres et, ainsi, suppléer « M’dina Bus » dont le contrat va expirer en 2019.

La commune n’a pas donné de détails précis sur le cahier des charges. Ce qui suscite l’inquiétude de connaisseurs et de professionnels du secteur qui craignent que le marché ne soit dévolu à l’une ou l’autre des sociétés ayant prouvé leur incompétence, par le passé.

D’après des données actuelles, la plus grande crainte de certains conseillers, c’est que ce ne soit la société actuelle qui, après l’échéance du contrat la liant à la ville, ne revienne à la charge sous une autre appellation.

Chose inacceptable, selon les sources de Hespress, et ce, car « M’dina bus » a montré ses limites et son fiasco à gérer le secteur des transports casablancais par bus est retentissant pendant de longues années. Ceci, avec pour conséquences, la colère et l’indignation unanimes des usagers bidaouis.

Et c’est un secret de polichinelle de parler de l’état déplorable des bus en circulation, indigne d’une cité comme Casablanca. Des véhicules vétustes, dont certains prennent feu subitement en mettant en danger la vie des passagers, en sus de l’insécurité ambiante, dont vols et agressions. Et pour couronner le tout de cette anarchie, l’insoutenable agression sexuelle collective dont a été victime une jeune et dont on se rappelle avec horreur la vidéo de la honte postée sur les réseaux sociaux.

L.A.