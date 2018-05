Casablanca: la DGSN intervient après la vidéo qui a choqué la toile (VIDEO)

Le communiqué ajoute que la DGSN a immédiatement réagi à la vidéo de l’acte et entamé les procédures judiciaires et administratives nécessaires contre le commissaire principal qui a failli à son devoir. «Objectif: donner l’exemple à tous les éléments de la DGSN qui sont, en permanence, au service des citoyens», peut-on lire dans le document.

