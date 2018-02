Casablanca: ils volent des voitures et provoquent un accident

Les opérations de ratissage menées par les services de police ont permis la localisation des deux accusés à bord de l’une des voitures volées et l’interpellation de l’auteur principal des vols qui se trouvait sous l’effet de la drogue, alors que son compagnon a été identifié et les recherches se poursuivent pour son arrestation, a précisé la même source.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que cet individu est impliqué, avec un complice, dans le vol de trois voitures sous la menace de la violence, selon un communiqué de la DGSN, qui ajoute que les deux mis en cause ont involontairement provoqué un accident de la circulation à cause du renversement de leur voiture volée pour excès de vitesse, avant de prendre la fuite.