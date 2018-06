Casablanca: il meurt tragiquement en voulant rattraper un pickpocket

Le roi Mohammed VI, a procédé samedi à Tit Mellil (Province de Mediouna), à l’inauguration d’un Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes

Plusieurs médias ont rapporté le décès dramatique d’un jeune homme écrasé par un bus, avenue Anfa, à Casablanca. La victime de cet accident mortel essayait de rattraper un pickpocket qui l’avait délesté de sa sacoche. Des témoins oculaires affirment que le jeune homme ne s’était pas aperçu du vol au moment où il avait été commis dans l’autobus. Et quand il s’en était rendu compte, il a sauté du véhicule de transport en commun, dans sa tentative de se saisir de son voleur et de récupérer son bien. Hélas, il a fini sous les roues du bus, tué sur le coup. Les services de police, ainsi qu’une ambulance, se sont rendus sur les lieux du drame et le corps de la victime a été transféré à la morgue. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les vraies circonstances de cette malheureuse affaire. L.A.