L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Les habitants du quartier avaient porté plusieurs fois plainte contre la propriétaire qui offrait des filles à ses clients en contrepartie de sommes d’argent. Cette dernière a été piégée en flagrant délit. Ce qui a conduit à l’arrestation des mis en causes, dont certains sont mariés. En plus de la propriétaire, ils sont actuellement en garde à vue et seront poursuivis.