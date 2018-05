Casablanca: grande manifestation en soutien à la Palestine (VIDEO)

Ce dimanche, une grande marche populaire a été organisée à Casablanca, en solidarité avec le peuple palestinien, victime d’une escalade de violence de la part de l’armée israélienne dans la Bande de Gaza, où plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés sont à déplorer.

Les participants à cette manifestation, à l’appel de partis politiques et d’organisations nationales, ont notamment condamné le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.

Les marcheurs ont pris le départ Place « Annasr » pour sillonner les boulevards de Paris et Lalla El Yakout, avant de se disperser boulevards Rachidi et Hassan II. Ils ont scandé des slogans appelant à la protection de la mosquée Al-Aqsa contre les agissements de l’armée israélienne et ont interpellé la communauté internationale à entreprendre les initiatives et actions à même de faire cesser les agressions israéliennes et permettre au peuple palestinien à recouvrer ses droits légitimes.

Rappelons que le Maroc avait condamné avec force les tirs de l’armée israélienne contre les participants à des manifestations pacifiques le long de la frontière avec la Bande de Gaza.