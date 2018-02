Casablanca: elle gâche sa vie en buvant la potion d’un sorcier

Vivo Energy Maroc, société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, a annoncé l’ouverture du premier magasin de l’enseigne de distribution Leader Price

Pendant l’interrogatoire, le mis en cause s’est longuement défendu, assurant que « les esprits » ont poussé cette cliente à le poursuivre en justice afin de l’empêcher de mettre son don au service des citoyens. Pour sa part, son avocat a corroboré ces propos et expliqué que son client était doté d’une force surnaturelle, à l’instar du célèbre Mekki de Skhirate, qui lui permettait de soigner certains maux.

La plaignante a confié que le voyant lui avais promis de recruter son fils à l’académie militaire, grâce à un Général, l’un des clients fidèles. Elle a ajouté qu’elle se rendait chez le coupable afin de récupérer son mari et d’aider sa sœur résidente en Italie pour trouver un époux. Sauf que les choses ont dégénéré lorsque la victime a ingurgité la potion, lui causant de graves complications physiques. Après l’inspection du domicile, la police a saisi des produits toxiques, des photos de clients, des tableaux et du matériel de sorcellerie.

Selon le journal Assabah, une cliente a porté plainte contre le sorcier après avoir bu une de ses potions jugées magiques, ce qui lui a causé une grave infection au niveau de l’appareil génital. La police a ainsi fait une descente au domicile du mis en cause, au quartier Lissasfa, et trouvé vingt femmes souhaitant jeter des sorts à leurs conjoints ou en quête de recettes pour tomber enceintes.