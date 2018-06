Casablanca: Fatiha, la fille défigurée, prise en charge par Dr Tazi(Vidéo)

Fatiha, la jeune fille défigurée par un malfrat à Casablanca se porte mieux. Et pour cause, suite à l’article publié par Le Site info, le célèbre chirurgien esthétique Hassan Tazi est intervenu dans cette affaire et a accepté de la prendre en charge.

«La mère de Fatiha m’a fait mal au cœur. Lorsque j’ai vu sa vidéo, j’ai décidé de la soigner. Mais vous devez savoir que je ne suis pas le ministère de la santé. Je suis un citoyen lambda qui essaie d’aider certains cas», a avancé le médecin, dénonçant par la même occasion ce genre de crimes de plus en plus fréquents.

Pour le cas de Fatiha, Dr. Tazi a affirmé que les nombreuses plaies au visage seront examinées pour vérifier si les muscles ont été touchés et les points de suture seront refaits. Le professeur s’est montré optimiste par rapport aux blessures au niveau des mains, précisant que les muscles ont été légèrement touchés. «Elle aura tout simplement besoin de quelques séances de kinésithérapie pour récupérer l’usage de ses mains. Tout pourra s’arranger en deux ou trois semaines», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Fatiha, émue, a remercié Dr. Tazi pour ses efforts et assuré être sortie de la dépression qui la rongeait depuis son agression. «Je pensais au fait de ne plus pouvoir travailler, sortir, mener une vie normale… Je n’aurais jamais pu faire face aux regards inquisiteurs des gens qui se diront «ce n’est qu’une chemkara»», a-t-elle déclaré.

N.M.