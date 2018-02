Casablanca: ils escroquaient les jeunes filles souhaitant immigrer aux Emirats

Les deux mis en cause falsifiaient les documents de voyage des jeunes filles dont le rêve était de partir à l’Eldorado émirati, en contrepartie de 15.000 dirhams minimum. Six victimes, dépossédées de 70.000 dirhams, ont déjà porté plainte contre les deux hommes.

Les chefs, deux frères âgés de 26 et 30 ans, avaient créé une page Facebook pour crédibiliser davantage leur offre et attirer facilement leurs victimes, leur faisant croire qu’ils disposaient de contrats de travail aux Emirats Arabes Unis.