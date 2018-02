Casablanca: encore une affaire de certificats médicaux falsifiés!

La direction régionale du ministère de la Santé a ainsi découvert l’existence de faux certificats dûment paraphés du sceau de l’hôpital Moulay Youssef. Et c’est grâce à la plainte d’un citoyen, victime d’un certificat falsifié et débouté par la justice dans une affaire qui le concernait, que le pot aux roses a été découvert.

