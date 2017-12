Casablanca: d’ici 10 ans, il n’y aura plus de places dans les cimetières

Les Casablancais n’échapperont pas à l’encombrement… même après leur mort! Le journal Akhbar Al Yaoum vient de publier une étude pour le moins inquiétante au sujet de la saturation des cimetières et annonce une mauvaise nouvelle aux habitants de la métropole.

D’ici dix ans, les cimetières seront saturés et il n’y aura plus de place pour enterrer nos morts. Le rapport élaboré par les responsables de la gestion des cimetières à Casablanca explique que cette surcharge est due principalement au grand nombre de dépouilles enterrées par jour. Le cimetière Al Ghofrane, d’une superficie de 135 hectares, a accueilli 164000 morts entre le 30 juillet 1989 et le 31 janvier 2016. Dans la même période, 80261 hommes, 57000 femmes et 26000 enfants y ont été enterrés. Aujourd’hui, le cimetière Al Ghofrane accueille 40 dépouilles par jour. Le nombre est d’ailleurs multiplié en été et au mois de Ramadan. Au final, ils sont entre 750 et 1000 personnes décédées et enterrées par mois, soit 10000 par an.

Le rapport ajoute que la gestion du cimetière Al Ghofrane n’est pas chose aisée, soulignant qu’une nouvelle stratégie a été mise en place afin d’organiser les inhumations. Ils sont actuellement 29 employés et agents de sécurité à superviser le cimetière, assurant la gestion des enterrements, la sécurité des lieux et des visiteurs.

Noura Mounib