Casablanca: des usines clandestines pour fabriquer Dardak

A la base, Dardak est un produit vétérinaire destiné à l’alimentation bovine pour augmenter le poids. Provenant d’Espagne via la Mauritanie et Laâyoune, ce médicament continent des corticoïdes qui risquent de mettre la vie de ses consommateurs en péril.

Les professionnels ont, en effet, analysé ces gélules fabriquées dans des usines clandestines à Casablanca et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont inquiétants. L’utilisation de Dardak causerait malheureusement de graves maladies au niveau du système digestif, des troubles hormonaux ou encore le cancer du vagin. Ce médicament peut également causer le diabète, l’hypertension, l’asthme et l’arthrose.