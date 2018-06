Casablanca: défigurée, elle lance un cri du cœur (VIDEO)

Une jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, a été défigurée par un malfrat à Casablanca. Le drame a eu lieu à 7h30, pendant que la victime se dirigeait, comme chaque matin, à son travail.

« Il m’a surpris en arrivant par-derrière et m’a étranglé avant de m’asséner plusieurs coups de lames au visage. Quand j’ai vu du sang jaillir, j’ai mis mes mains pour me protéger. Il ne s’est arrêté que lorsque j’ai perdu connaissance. Avant de tomber, il a pris mon sac et s’est enfui », s’est rappelée la victime qui vit seule à Casablanca.

Selon elle, son avenir est condamné et sa vie n’a plus aucun sens, pensant à sa mère, souffrant de diabète et d’hypertension. «Je prenais ma mère en charge et lui achetais tous les médicaments. Je suis orpheline et la seule à subvenir à nos besoins», a-t-elle souligné.

Pour sa part, la mère de la victime a confié qu’elle était choquée de voir sa fille noyée dans le sang. «Quand je vois son état, je me demande toujours si nous vivons encore dans un pays musulman», a-t-elle affirmé.

Aujourd’hui, la jeune femme lance un appel au roi Mohammed VI pour que justice lui soit rendue. Elle sollicite également le chirurgien esthétique Dr. Tazi de la sortir de cet enfer et de lui soigner ses cicatrices pour reprendre sa vie d’avant.

S.L.