Casablanca: un crime passionnel alerte la police judiciaire

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cet acte criminel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause (30 ans) est entré en conflit, mardi dernier, avec une personne qui était en compagnie d’une fille et d’un autre individu, avant d’attaquer violemment la victime à l’aide d’une arme blanche, provoquant sa mort juste après son transfert aux urgences du CHU Ibn Rochd de Casablanca.