Casablanca: un charlatan exorciste accusé de viol par une « patiente »

Dans une déclaration à Le Site info, Bouchra Abdou, directrice du centre Tahaddi pour la citoyenneté, a confié que la victime, qui suivait des séances de «Ruqiya » (exorcisme) chez le mis en cause, a décidé de dénoncer sa perversion et porter son affaire devant la justice. La jeune femme a accusé le charlatan de profiter des séances d’exorcisme au nom de la charia pour abuser de ses « patientes », les violer, leur toucher les parties intimes et assouvir ainsi ses besoins sexuels bestiaux.

