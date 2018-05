Casablanca: Bouachrine lance un pavé dans la mare

Cela fait maintenant trois mois que le directeur de publication et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum a été incarcéré pour de graves chefs d’accusation. Et Taoufik Bouachrine lors de la première séance de son audition à huis clos, à la Cour d’appel de Casablanca, a fait une révélation qui pourrait faire l’effet d’un bombe.

Ainsi, il a déclaré avoir été mis au courant du scénario concocté deux semaines avant son incarcération pour le compromettre. Et la personne qui l’aurait averti n’est autre que le professeur universitaire et ancien député du Parti de la Rose, Hassan Tarek.

Me Mohamed Ziane a renchéri en assurant qu’une personne lui avait fait parvenir un écrit de Hassan Tarek alertant Bouachrine sur son imminente interpellation.

De notre coté, et pour en savoir plus sur ces graves révélations, nous avons tenté de contacter le professeur universitaire et ancien député de l’USFP afin de connaître sa version des faits. Peine perdue car le portable de Hassan Tarek était aux abonnés absents.

L.A et K.Z.

Sur le même thème