Casablanca: agression au couteau dans une mosquée

La police de Ain Chok, relevant de la préfecture de police de Casablanca, a procédé, mercredi à l’aube, à l’arrestation d’un individu présentant des signes de troubles mentaux pour son implication dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche.

Selon un communiqué de la DGSN, le suspect a agressé à l’aide d’une couteau de cuisine un fidèle à la mosquée Al Hamd à Casablanca « sans raison apparente ou motif logique », ajoutant que la victime, qui a été blessée au ventre, a été admise dans un centre hospitalier de la ville.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’examiner l’état psychique et mental de l’auteur de cet acte, note enfin la DGSN.

S.L. (avec MAP)