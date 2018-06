Casablanca: admirez les avenues à l’heure du ftour! (VIDEO)

D’habitude, les artères de la capitale économies sont constamment encombrées. Circulation intense, embouteillages, non respect des feux de signalisation et du « Stop », agents de police sur les nerfs ne sachant où donner de la tête… Seuls les vrais Bidaouis osent conduire et s’en sortent parfois sans casse ni dommages, même si des accidents et carambolages sont légion.

Cette situation vertigineuse, à donner de fortes migraines, oblige même des visiteurs d’autres villes du Royaume à garer leurs voitures dans un parking payant près de la gare Casa-port ou ailleurs. Et de préférer prendre un taxi ou le tram pour vaquer aux affaires les ayant amenés à venir à Casablanca.

Pourtant, il y a des moments où la circulation est presque fluide et ce, pendant le week-end. Elle est même inexistante pendant l’heure du ftour durant Ramadan. Le contraste est saisissant!

Alors là, pas un chat! La métropole semble avoir été désertée par ces 4 millions d’habitants. On dirait qu’il s’agit d’une scène de « Je suis une légende » avec Will Smith, voire celle d’un film d’épouvante où les zombies se terrent en attendant minuit pour aller à la recherche de proies humaines.

Mais en réalité, heureusement, il ne s’agit pas de science-fiction. Il s’agit de la métropole calme, sereine, belle. Des avenues désertes, silencieuses, lumineuses d’une Casablanca à couper le souffle!

Regardez, admirez et écoutez ce bruit du beau silence bidaoui, à l’heure bénie et magique de la rupture du jeûne de Ramadan!

Larbi Alaoui

