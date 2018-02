Casablanca: 8 millions de centimes cachés dans les poches d’un SDF

Le staff médical de l’hôpital El Hassani, à Casablanca, a vécu le 31 janvier une histoire pour le moins insolite.

Selon le journal Assabah, un SDF, dans la soixantaine, a été retrouvé inconscient dans la rue avant d’être transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Pendant qu’il le déshabillait, un infirmier a découvert des milliers de billets minutieusement cachés dans les poches de sa jellaba.

Averti par ce dernier, le staff médical, ahuri par cette découverte inattendue, a extrait tous les billets et objets cachés des haillons du SDF et prodigué les soins à l’homme dont la vie ne tenait qu’à un fil. Il a d’ailleurs été transféré au CHU Ibn Rochd à cause de son état jugé critique.

Le quotidien a ajouté que les responsables de l’hôpital ont dissimulé le magot dans une salle réservée aux objets perdus avant d’alerter les autorités qui, à leur arrivée, ont inspecté la jellaba du SDF. En comptant les billets de 20, 100 et 200 dirhams trouvés, il s’est avéré qu’il cachait la somme de 80.000 dirhams, saisie par les autorités.

A son réveil, le SDF ne répétait qu’une seule phrase : «Où est ma jellaba ?». Le journal a appris que l’état de santé du SDF s’est dégradé à cause de la vague de froid qui traverse actuellement la ville. Et il a été découvert inconscient par l’un des habitants du quartier Oulfa où il passait la plus grande partie de son temps.

Noura Mounib