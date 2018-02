Casablanca: 5 milliards de centimes pour réhabiliter une vieille bâtisse

Cinq milliards de centimes. C’est le budget alloué par la commune de Casablanca et Casa Mémoire pour la réhabilitation de la villa «Carl Ficke», construite depuis 108 ans et actuellement menaçant ruine.

