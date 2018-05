Casa: des contrôleurs de bus agressent sauvagement un passager

Rappelons qu’entre juin 2014 et juillet 2017, plus de 14.310 agressions de tout type ont été enregistrées à bord des bus casablancais, selon des chiffres précédemment communiqués par M’dina Bus.

