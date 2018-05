Casablanca: bonne nouvelle pour les diabétiques de Sidi Moumen!

Le président de l’arrondissement Sidi Moumen, Hamid Benghrido, a assuré que ladite initiative est une première au niveau de la métropole et même au niveau national. L’opération, a-t-il ajouté, a pour objectif d’épargner aux diabétiques âgés un déplacement régulier, et pas si évident, de chez eux, malgré leur état de santé et la condition sociale précaire de plusieurs parmi eux.

Et ce, grâce à des applications électroniques permettant aux personnels chargés de l’opération d »avoir des données concernant le nombre de diabétiques, leurs adresses et le type de médicament qui leur est prescrit.