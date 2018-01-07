Carton plein pour le concert de Salma Rachid à Bagdad (VIDEO)

La chanteuse Salma Rachid était en concert à Bagdad pour la soirée du nouvel an, célébrée dans un mall de capitale Irakienne.
La presse locale rapporte qu’il y avait plus d’un demi-million de personnes présentes pour son show. Sur son compte Instagram la chanteuse marocaine a remercié le public, d’autant plus que c’est la première fois que Salma Rachid se produit en Irak.
عينك على بغداد ولا عينك عالمغرب الله الله …. الله عليكم 😂😍😍 الجمهور كان اكتر من نصف مليون حسب احصاءات المنضمين و القنوات العراقية … ❤️🙏🏼😍😍احبكمممممممم ان شاء الله ننزل لكم الفيديوهات و الصور قريب وكل عام وانتو بالف خير … ❤️ #سلمى_رشيد #سلمى_رشيد #حفل_راس_السنه #2018 #salmarachid #irak #العراق #iraq #بغداد #love #المغرب #morocco #maroc #oppo#oppof5
مقتطف من الحفل قبل قليل من #بغداد #حفل_راس_السنه الحضور كان اكثر من نصف مليون حسب احصاءات المنضمين والقنوات 😍 . 😍🇮🇶🇮🇶 على راسي والله ماعندي كلام اقوله غير كنبغيكم بزااااف 😭😭😭🇲🇦🇮🇶 الفيديو هدا ولا شي مقارنة بالاجواء اللي كانت … بالترحيب و الحب من الشعب العراقي لي … 🙏🏼❤️ان شاء الله ننزل لكم الفيديوهات و الصور قريب وكل عام وانتو بالف خير … ❤️ #سلمى_رشيد #سلمى_رشيد #حفل_راس_السنه #2018 #salmarachid #irak #العراق #iraq #بغداد #love #المغرب #morocco #maroc #oppo#oppof5
Une publication partagée par Salma Rachid (@salmarachid.official) le