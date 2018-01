Carton plein pour le concert de Salma Rachid à Bagdad (VIDEO)

La presse locale rapporte qu’il y avait plus d’un demi-million de personnes présentes pour son show. Sur son compte Instagram la chanteuse marocaine a remercié le public, d’autant plus que c’est la première fois que Salma Rachid se produit en Irak.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK