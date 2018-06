Carburant: vers une baisse des prix au Maroc?

La Fédération nationale des commerçants de carburants vient d’assurer qu’elle n’a nullement, et à aucun moment, demandé la hausse du bénéfice de 70 centimes par litre dans les stations-service.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la fédération pointe les rumeurs colportées à ce sujet et les qualifie d’action « amorale ». Cette réaction fait suite aux discussions continues avec le ministère des Affaires générales et de la gouvernance et des sept rencontres avec Lahcen Daoudi. Le dialogue avancé, qui s’en été suivi, a été l’occasion pour la Fédération nationale des commerçants de carburants de présenter ses suggestions au ministère de tutelle. Lesquelles suggestions, de professionnels citoyens, visaient la baisse des prix des carburants sur le marché national.

Le communiqué précise également que certaines suggestions seront concrétisées durant une période transitoire de six mois. Pendant cette période, il est prévu de revoir l’esprit des relations entre les différentes parties prenantes. Ceci, de façon juste et équitable pour les propriétaires des stations-service et, en même temps, ne lésant point le pouvoir d’achat des citoyens.

De même qu’il est assuré que cette phase transitoire connaîtra une baisse de la marge bénéficiaire des professionnels et non pas sa hausse, comme d’aucuns le colportent. Et ce, malgré le fait que ladite marge demeure faible et n’a aucun rapport avec la hausse des prix de l’essence et du gazoil.

Larbi Alaoui

