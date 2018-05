Cannes: Prix du meilleur scénario pour « Sofia » de Meryrem Benm’Barek

« Sofia », premier long-métrage de la réalisatrice maroco-française Meryem Benm’Barek , fait partie des films présentés dans la catégorie « Un certain regard », à la 71ème édition du Festival de Cannes.

Comme plusieurs films de la présente édition, toutes compétitions confondues, « Sofia » rend un hommage aux femmes. Le long- métrage de Meryem Benm’barek ne déroge pas à cette règle féminine, voire féministe, pour presque toutes les oeuvres cinématographiques de ce cru cannois 2018.

Faisant un état des lieux de la condition féminine dans nos murs, mais mettant surtout l’accent sur le calvaire et le chemin de croix endurés par les mères-célibataires, « Sofia » a eu droit à une formidable standing ovation à sa projection, mercredi 16 mai.

Mieux! Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le meilleur était à venir deux jours plus tard. Et c’est ainsi que le vendredi 18 mai, le palmarès de la compétition « Un certain regard a livré son verdict. « The winner is… », vous l’aviez deviné: « Sofia » qui remporte haut la main le Prix du meilleur scénario.

Toutes nos félicitations à la réalisatrice Meryem Benm’Barek , Maha Alemi, interprète du rôle pas si évident de Sofia, à Sara Perles la cousine dans le film de la jeune célibataire enceinte, ainsi qu’aux autres comédiens et à l’équipe du film! Bon vent à « Sofia » dans nos salles de cinéma!

Larbi Alaoui

