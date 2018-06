L’organisation de la Coupe du monde 2026 de football a été attribuée, mercredi à Moscou, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique. Voici ce qui s’est passé au 68ème congrès de la fédération internationale de football (FIFA).

A 10h, heure marocaine, les candidats ont commencé à présenter leur dossier. Le Canada, le Mexique, puis les Etats-Unis ont fait une rapide présentation de 15 minutes. Un clip de présentation des trois pays a été diffusé devant les membres de la FIFA sous le thème « football for all ». Une formule que le trio nord-américain a mis en avant afin de prouver que les trois pays étaient une terre de football, capable d’accueillir des cultures différentes et des nationalités différentes. A 10h24, le clip de présentation du Maroc a été lancé. Dans ce clip qui a sans doute donné des frissons aux Marocains, des paysages et des images à couper le souffle du Royaume ont été diffusées. Aussitôt après, Moulay Hafid Elalamy, Président du Comité de Candidature Maroc-2026, a prononcé un discours devant les membres de la FIFA. Au delà des chiffres, présentés par Elalamy et au fait que le dossier du Maroc a été validé par la Task Force, les membres du comité ont mis en avant le caractère humain du Maroc: « Football is our religion…vote for a continent ». Un deuxième clip a été diffusé, avec plusieurs champions internationaux et marocains qui ont appelé à soutenir la candidature du pays. Fouzi Lakjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, a ensuite pris la parole pour défendre le dossier du Maroc. « Aujourd’hui, l’Afrique a organisé une seule fois la Coupe du monde, nous voulons une deuxième chance pour prouver les capacités de l’Afrique et faire rêver la jeunesse et les jeunes talents africains », a notamment déclaré Fouzi Lakjaa.

Les notes et évaluations de la Task force ont ensuite été présentées devant les membres de la FIFA. A 10h47, le vote a été lancé. Sur 210 fédérations, 7 n’ont pas droit au vote.

UNITED A REMPORTE LE VOTE. Le Maroc a obtenu 65 voix, contre 134 au trio nord américain.

Le Maroc, qui a présenté sa candidature pour le Mondial 2026, a joué dans la cour des grands depuis le départ, et a prouvé au monde entier que sa candidature était solide. Même le président des Etats-Unis a senti le danger en menaçant les pays qui ne voteraient pas pour notre pays. Si le Maroc a échoué pour la cinquième fois à organiser un Mondial, il n’a jamais été aussi prêt du but. Nul doute que la candidature, solide et crédible du Royaume, pourrait donner des idées au comité de candidature. Le Maroc ne baissera pas les bras pour obtenir son rêve. Et pourquoi pas la Coupe du monde 2030?

Hicham Bennani