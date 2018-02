Candidats au Bac marocain: ceci vous concerne!

Un portail va être dédié aux candidats à l’examen national unifié du baccalauréat, session de juin 2018, annonce un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sous l’appellation « Tadkik » (littéralement « supervision »), ce service électronique (https://moudamadris.men.gov.ma) sera opérationnel à partir du lundi 12 février courant.

Cette opération vise la mise en oeuvre d’une véritable base de données fiable, dont les renseignements sont en conformité avec ceux fournis par les documents officiels de candidatures au niveau de chaque établissement scolaire. Ceci, dans le but d’éviter toute erreur qui, par le passé, risquait d’altérer les données personnelles des candidats au baccalauréat et dont la rectification s’avérait compliquée, tant pour le candidat que pour l’institution pédagogique. Cette exactitude dans la véracité des données est la condition sine qua non afin que les convocations aux épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat soient effectives, prises en compte et parviennent aux intéressés.

Le communiqué du MEN précise que dans le cas où une quelconque erreur ou omission se serait glissée, par inadvertance, dans les données personnelles du candidat, celui -ci est prié impérativement de rectifier la donne dans la case réservée à cet effet et ce, dans un délai ne dépassant pas la date fatidique du 3 mars prochain.

Le ministère de tutelle rappelle également que les épreuves de la première session de l’examen national unifié du baccalauréat se dérouleront du 5 au 8 juin 2018. Pour plus d’informations à ce sujet, le MEN conseille de contacter le portail à l’adresse électronique www.men.gov.ma.

Larbi Alaoui