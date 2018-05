Campagne de boycott: ce qu’en pense Akhannouch (VIDEO)

Lancé en marge de la 10ème édition des Assises de l’Agriculture à Meknès (SIAM), « Fellah Bladi » est un projet d’agrégation au service du développement et de la durabilité des exploitations laitières au Maroc. il s’agit d’un contrat de 880 millions de dirhams signé entre le ministère de l’Agriculture et Centrale Danone.

