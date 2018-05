Campagne de boycott: quel impact sur l’économie marocaine?

Une source gouvernementale a assuré que la campagne de boycott de certains produits de consommation lancée par des pages Facebook n’aura « aucun impact sur l’économie nationale ».

Dans une déclaration à Le Site info, cette source haut placée a confié que le boycott n’affectera pas l’économie puisque les initiateurs de cette opération visent des entreprises précises et non pas les produits. « S’il y avait une volonté effective de boycotter tous les produits à cause de leurs prix, la campagne concernerait toutes les marques de lait et pas seulement Centrale Danone par exemple », a expliqué la même source.

En parallèle, notre source n’a pas écarté l’éventualité que le prix du lait augmente pendant le mois sacré. « Au cas où le boycott du lait se poursuive, les éleveurs devront se débarrasser de leurs produits parce qu’ils seront périmés. En même temps, les autres marques épuiseront leurs réserves et seront obligées d’augmenter le prix de leurs produits », a-t-elle prévu.

Par ailleurs, la même source croit savoir que cette campagne de boycott a profité à certaines personnes pour des « règlements de comptes politiques », visant à ébranler l’économie nationale.

S.L.