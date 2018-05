Campagne de boycott au Maroc: la riposte de la filière lait

La Fimalait (Fédération interprofessionnelle marocaine du lait) a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation à travers tout le Royaume. L’annonce a été faite lors du Salon de l’Agriculture qui se tient à Meknès. Les professionnels du secteur et notamment Centrale Danone sont en pleine crise et doivent impérativement réagir pour ne pas subir les conséquences du boycott.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK