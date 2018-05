Cambriolage hollywoodien d’une villa à Marrakech

La police judiciaire de Marrakech a procédé à l’arrestation de deux personnes accusées d’intrusion dans une villa au quartier Targa à la cité ocre et le cambriolage d’une quantité de bijoux et de sommes d’argent.

Selon une source sécuritaire, cette affaire remonte au 9 mai courant lorsque deux inconnus ont pénétré dans une villa, ont ligoté l’employée de maison et l’ont muselée au ruban adhésif avant d’ouvrir le coffre-fort et de s’emparer d’une quantité de bijoux et des sommes d’argent, en plus de deux téléphones portables et d’un appareil-photo et de prendre la fuite.

La même source ajoute que les investigations et les enquêtes appuyées par l’expertise technique et scientifique ont permis de déterminer l’identité des coupables qui ont été interpellés à proximité de la ville de Marrakech par une unité spéciale relevant du service préfectoral de la police judiciaire et ont récupéré les objets volés.

Deux autres personnes accusées de participation à la planification de ce cambriolage ont été arrêtées en plus d’un joaillier qui a acquis certains bijoux volés, a indiqué la même source, ajoutant que l’un des mis en cause fait l’objet d’avis de recherche au niveau national pour vol qualifié.

Les mis en cause ont été placés en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du Parquet général compétent.