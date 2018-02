Café La Crème: comparution des deux tueurs à gages sous haute surveillance sécuritaire

Les premiers éléments de l’enquête judiciaire ont également permis de connaître le « curriculum vitae » criminel des deux ressortissants néerlandais, Un casier judiciaire qui en dit long sur leurs activités et leur palmarès de voyous: trafic international de drogue, kidnappings et séquestrations d’otages, vols à main armée et tentatives d’assassinats avec préméditation.

