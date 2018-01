Café La Créme à Marrakech: des détails troublants font surface

L’enquête sur la fusillade, le 2 novembre, du café «La Crème» à Marrakech qui a fait un mort et deux blessés n’a pas fini de choquer l’opinion publique avec des détails de plus en plus sordides.

A en croire le journal Al Massae, plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de l’affaire auraient acquis des villas, des appartements et des terrains à des sommes faramineuses et en un temps record. L’un des suspects aurait même acheté des biens à 38 milliards de centimes et comptait acquérir, avant son arrestation, une villa au quartier Agdal à Marrakech au prix de 9 milliards.

Rappelons que cinq gendarmes ont également été arrêtés le weekend du 30 et 31 décembre pour leur lien avec la fusillade. Ils ont été inculpés à Tanger Med avant d’être transférés à Rabat. La Brigade nationale de recherches judiciaires de la Gendarmerie royale a lancé son enquête à Marrakech, Casablanca et Tanger et surveillé 600 appels téléphoniques appartenant à plus de cent personnes suspectées d’avoir un lien avec le drame.

S.L.