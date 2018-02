Braquage à main armée d’une banque à Rabat

Ce dernier, malgré ses 30 ans de service à la DGSN, a provoqué la colère de responsables à la brigade judiciaire, estimant que les procédures qu’il a entamées ne sont pas suffisantes pour dénouer cette affaire. Une réunion a d’ailleurs été tenue avec plusieurs inspecteurs et officiers de police pour interroger le commissaire principal qui a failli, selon eux, à sa mission. Ils ont également rassemblé toutes les données concernant ce braquage pour délier ses secrets et mettre la main sur le coupable.

