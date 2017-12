Braconnage d’une gazelle à Chtouka: la sanction est tombée

Le tribunal de première instance d’Inezgane a tranché dans l’affaire de deux personnes impliquées dans le braconnage d’une gazelle. Les deux suspects avaient d’abord nié les faits qui leur étaient reprochés, mais la découverte de la dépouille de l’animal dans le coffre de leur voiture les a confondus, rapporte Al Yaoum24.

Les deux braconniers ont été condamnés par le tribunal à verser 5 millions de centimes d’amende pour abattage volontaire d’un animal dont l’espèce est protégée. Si l’un a été incarcéré, son complice a été mis en liberté provisoire.

Le Haut Commissariat aux Eaux et forêts et à la lutte Contre la désertification et des associations de protection de l’environnement tirent la sonnette d’alarme et exigent une réglementation d’urgence de ces massacres d’animaux en voie de disparition.

Chaimaa Habab