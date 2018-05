Boycott: voici la nouvelle décision de Sidi Ali

La campagne de boycott de certains produits de consommation lancée depuis quelques jours a affecté les marques visées.

Les Eaux Minérales d’Oulmès, l’une des entreprises qui a accusé des pertes, a lancé une opération, une première au royaume, où elle invite les Marocains à visiter la source Sidi Ali Cherif, située à Tarmilat. « Dans un esprit de transparence, Les Eaux Minérales d’Oulmès invite ceux qui le souhaitent à venir visiter la source Sidi Ali Cherif, située à Tarmilat les samedi 19 mai, 26 mai, 2 juin et 9 juin 2018 », peut-on lire dans un communiqué diffusé ce 15 mai.

La société a même mis à disposition de ceux qui souhaitent se rendre à la source un transport gratuit depuis Casablanca et Rabat. « Vous pourrez visiter la source, découvrir nos installations et dialoguer avec nos employés », peut-on lire dans le document. Et d’ajouter que pour des raisons d’organisation, chacune des visites est limitée à 40 personnes.

Le départ est programmé à 9h depuis Casablanca et à 10h30 depuis Rabat. Le retour est prévu à 16h30 à Rabat et à 18h à Casablanca.

Toute personne intéressée par ce déplacement est appelée à envoyer un mail à : [email protected]

S.L.