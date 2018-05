Boycott: un imam mis à pied pour avoir osé en parler

Mustapha Mouhari, enseignant retraité, est imam de la mosquée Ibrahim Al-Khalil de Salé. Et son sermon de la prière du vendredi 4 mai lui a valu une mise à pied de la part du ministère des Habous et des affaires islamiques.

Ceci, pour ne pas avoir observé le droit de réserve et avoir dépassé ses prérogatives d’imam en abordant un sujet que la loi octroie à d’autres départements. Le sujet en question, c’est la cherté de la vie dont souffre les citoyens, thème cher à Mustapha Mouhari à l’approche de chaque mois sacré de Ramadan.

Le sermon de l’imam a pointé du doigt les prix excessifs de certains produits et a relié cela avec la campagne de boycott, « Mo9ati3oune », de certains produits de consommation, dont le succès est probant.

L’imam mis à pied serait coutumier du fait et certains de ses prêches antérieurs ont aussi été entachés d’irrégularités qu’il avait, en son temps, regrettés. De même qu’il avait promis de ne plus récidiver. Ainsi, il s’en était pris aux partis politiques lors de la prière de l’Aid Al Fitr du 26 juin dernier.

D’un autre côté, cette mise à pied a incité ses ex-élèves et ses adeptes à réagir sur les réseaux sociaux pour louer les qualités du prédicateur prônant la foi, le juste milieu, sa fidélité aux constances du Royaume. Comme il a été précisé l’attachement de l’imam aux valeurs intrinsèques de l’islam et à l’identité marocaine.

Ces internautes se sont également inscrits en faux contre les accusations portées à l’encontre du prédicateur en soulignant, en tant que témoins présents à la mosquée Ibahim Al Khalil à Salé, que le sermon a abordé l’éthique commerciale et réitéré ses conseils de ne point s’accaparer le marché à l’approche du mois sacré de Ramadan. Un prêche ressemblant comme deux gouttes d’eau à ceux du même imam à cette période, assurent ses défenseurs.

L.A.

