Boycott: la Toile réclame la démission de Lahcen Daoudi

Le ministre des Affaires générales et de la gouvernance Lahcen Daoudi est entré dans l’histoire en participant le 5 juin au sit in des employés de Centrale Danone en face du parlement.

Pour rappel, les salariés de Centrale Danone, encadrés par la CDT et l’UGTM, ont organisé un sit-in de protestation mardi 5 juin devant le Parlement pour faire entendre leur voix et appeler les Marocains à mettre fin au boycott eu égard à ses répercussions désastreuses sur l’avenir de leurs familles.