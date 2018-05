Boycott: Rachid Allali répond à ses détracteurs

« Certaines parties diffusent de fausses allégations me concernant pour nuire à ma réputation », a-t-il affirmé, remerciant ironiquement toutes les personnes qui l’ont injustement insulté. « Ceux qui me connaissent savent que je prendrai le parti du peuple quoi qu’il arrive. Je n’ai pas peur et personne ne peut manipuler mes choix », a tranché l’animateur.

Rachid Allali est attaqué de toute part. Et pour cause, le célèbre animateur de Rachid Show a choisi de ne pas prendre parti concernant la campagne de boycott de certains produits de consommation lancée depuis quelques jours par des pages Facebook.