Boycott: quand Daoudi prend la défense de Boussaïd (VIDEO)

Invité de l’émission « Saâ lil Iqnae » (une heure pour convaincre) sur Medi 1 TV, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, n’a pas hésité à prendre la défense de son collègue Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des Finances, qui avait traité les boycotteurs de certains produits de consommation de « mdawikh » (étourdis).

