Boycott: premières déclarations officielles du gouvernement (VIDEO)

El Khalfi a également assuré que la liberté d’expression n’explique pas cette campagne de boycott qui a «lourdement affecté l’économie nationale et écorné la réputation du royaume à l’étranger». «Le gouvernement est dans l’obligation de défendre les droits des consommateurs et de protéger l’économie nationale. L’Exécutif ne peut pas nuire aux intérêts des Marocains», a-t-il déclaré, ajoutant que les propos jugés «déplacés» de certains ministres ne concernent pas le gouvernement. «Vous n’avez qu’à exiger des explications aux auteurs de ces déclarations», a-t-il précisé.

