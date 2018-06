Boycott: les internautes se paient la tête d’un ministre

Les internautes n’ont pas hésité à se moquer du gouvernement après l’annonce, par le ministère des affaires générale et de la gouvernance, de la moyenne des prix de produits de consommation pendant Ramadan.

Le département de Lahcen Daoudi a ainsi affirmé, dans un communiqué, que les tomates coûtent entre 3 et 5 dirhams le kilo, les oignons entre 2 et 3 dirhams, les pommes de terre entre 3 et 5 dirhams et les oranges entre 5 et 6 dirhams.

Il a ajouté que le prix du poisson a également baissé vers la deuxième semaine du mois sacré, soulignant qu’un kilo de sardines coûte aujourd’hui 13 dirhams et les soles 60 dirhams. «Les prix des produits de consommation sont actuellement stables vu que l’offre dépasse la demande», conclut le document.

Indignés, les internautes ont estimé que ces prix ne reflètent pas la réalité. Ils ont même demandé à Daoudi l’adresse du marché dans lequel il fait ses courses d’habitude afin de comparer les prix.

M.A.