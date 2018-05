Boycott: le responsable de Centrale Danone va (aussi) s’excuser

Une autre source a affirmé que Centrale Danone a fait appel à des experts étrangers en marketing et communication, dans le but de mieux gérer ce boycott dont elle fait l’objet et qui lui aurait coûté d’importantes pertes financières.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK